Автомобиль-гаджет: что представляет собой российский электрокар «Атом»

Российский фонд прямых инвестиций намерен вложить 2 млрд рублей в производство отечественного электромобиля «Атом». Об этом стало известно на полях Петербургского международного экономического форума. Проект реализуется компанией АО «Кама» в партнёрстве с ПАО «КамАЗ», госкорпорацией «Росатом» и рядом других предприятий. Ожидается, что машина сможет разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд, а запас хода составит 500 км на одной зарядке батареи. Аналитики называют «Атом» перспективной платформой.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует вложить 2 млрд рублей в производство электрокара «Атом». Об этом стало известно на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил ТАСС.

В РФПИ подчеркнули, что разработка «Атома» осуществляется на первой полностью отечественной платформе для электромобилей при технологической поддержке ведущих игроков российской автомобильной и IT-индустрии.

«Проект «Атом» реализуется с применением целого ряда инженерных, программных и технологических инноваций и с учётом характеристик лучших моделей на рынке. Важным его преимуществом является высокая степень локализации ключевых компонентов, что создаёт синергетический эффект с другими компаниями и отраслями, стимулирует развитие необходимой зарядной и сервисной инфраструктуры», — приводят «Известия» слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

© «Росатом»

В свою очередь, генеральный директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк выразил уверенность, что отечественная разработка будет востребована не только в РФ, но и за рубежом.

«Атом» — российский бренд, создающий электромобиль-гаджет для новой городской среды с учётом самых современных трендов. Мы уверены, что он будет востребован и за рубежом. Партнёрство с таким авторитетным инвестором, как РФПИ, открывает новые возможности для роста и международного сотрудничества», — заключил он.

«Новый опыт управления»

Напомним, разработка «Атома» началась в 2022 году, а первый функциональный прототип был представлен публике в 2023-м. Проект реализуется компанией АО «Кама» в партнёрстве с ПАО «КамАЗ», госкорпорацией «Росатом» и рядом других предприятий.

Разработчики позиционируют «Атом» как «электромобиль-гаджет с широкими возможностями персонализации и цифрового взаимодействия с городом».

В материалах «Камы» отмечается, что на «Атоме» будет внедрён «принципиально новый опыт управления электромобилем». Вместо приборной панели в машине будет использоваться планшет, расположенный прямо на руле. Кроме того, на лобовое стекло будет проецироваться вся необходимая во время движения информация о навигации, скорости, заряде батареи и других показателях.

РИА Новости

Ещё одной особенностью проекта станут распашные двери — в автомобиле не будет центральной стойки, что, по замыслу конструкторов, должно сделать посадку пассажиров в «Атом» более удобной.

Бортовой компьютер машины будет использовать операционную систему «Атом». Приложения для неё можно будет скачать на фирменном маркетплейсе Atomverse. Система будет защищена «Лабораторией Касперского», которая уже разработала специальный шлюз безопасности на базе KasperskyOS.

В дополнение к этому «Атом» получит собственную систему помощи водителю (ADAS), включающую в себя функции распознавания дорожных знаков и непредвиденных ситуаций, удержания в полосе и автоматической парковки, а также ассистента следования в пробке.

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Габариты «Атома» составят 3995×1780×1615 мм, а клиренс — 170 мм. Электромобиль будет оснащён электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л. с.) с запасом хода 500 км на одном заряде (этот показатель может варьироваться в зависимости от модели). Разгон до 100 км/ч займёт 8 секунд при максимальной скорости в 170 км/ч.

Батарея «Атома» ёмкостью 77 кВт·ч будет адаптирована к российскому климату. Зарядку на 100 км пути можно будет осуществить за 8 мин. Электропривод и тяговую батарею для электромобиля будет поставлять «Росатом».

На базе «Атома» планируется выпускать машины не только для частных покупателей, но и различные модификации для коммерческого использования. В частности, «Кама» уже представила фургон «Атом». Также планируется производство специальных версий для такси и каршеринга.

В данный момент «Кама» проводит испытания «Атома». При этом пока что на его платформу (шасси и электрическая начинка) устанавливается не собственный корпус, а кузов от хетчбэка Geometry E компании Geely. Такая гибридная конструкция из элементов двух автомобилей на профессиональном жаргоне называется «мулом». К такому методу прибегают для ускорения испытаний.

© «Росатом»

В дальнейшем серийный образец получит собственный полностью оригинальный кузов. Его облик уже был представлен «Камой» в мае 2023 года.

Производство электрокара планируется развернуть на заводе «Москвич». Старт массовых продаж может начаться уже в следующем году.

Конечная цена на автомобиль пока не сообщается, однако, по заявлению разработчиков, она будет соответствовать рынку. «Кама» уже получила более 105 тыс. предзаказов на автомобиль, что превышает общий объём продаж электрокаров в России в прошлом году более чем в семь раз.

«Молодой сегмент рынка»

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в комментарии RT поделился своими впечатлениями от прототипа автомобиля «Атом».

«Мне понравилось на нём ездить, потому что это заднеприводный автомобиль. Но, конечно, чтобы полноценно оценить машину, недостаточно на ней просто прокатиться. Нужно много ездить, попробовать её в разных условиях. К тому же, я пробовал саму электрическую начинку, а не электромобиль целиком, так как кузов и интерьер там пока не родные. Это влияет на восприятие. Но, повторюсь, мне понравилось», — отметил аналитик.

© «Росатом»

Эксперт добавил, что «Атом» выглядит более основательно и перспективно, чем неудавшийся проект гибридного автомобиля «Ё-мобиль».

«Атом» делается с другим подходом. В отличие от «Ё-мобиля», это реальная машина. Про «Ё-мобиль» разработчики рассказывали, что там кругом инновации. Но в реальности невозможно разработать машину, которая вся будет инновационной. У «Атома» необычный кузов с распашными дверями, но в остальном это проект очень понятный, на мой взгляд», — заявил Кадаков.

Положительно о платформе «Атом» высказался и редактор автомобильной рубрики «Известий» Евгений Багдасаров.

«Перспективы очень неплохие у «Атома», потому что конструкция автомобиля, которая пока существует в виде «мула», производит впечатление довольно продуманной платформы. Есть там, конечно, свои сложности, но в целом «Атом» — довольно многообещающая модель», — сказал собеседник RT.

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При этом он отметил, что на данный момент сложно предсказать, будет ли востребован «Атом» на рынке.

«Это зависит от многих факторов. Например, от того, останется ли господдержка на электромобили. Кроме того, надо понимать, что электромобили — это всё ещё довольно молодой сегмент рынка и пока что гибриды более актуальны и более популярны на российском рынке, чем электрокары», — пояснил Багдасаров.

В свою очередь, Максим Кадаков считает, что конечный успех проекта будет зависеть от качества продукта и его цены. Вместе с тем аналитик констатировал, что тема электромобилей пока не совсем понятна массовому покупателю.

«Но определённый объём машин «Кама», конечно, будет продавать. Интерес есть, существуют программы по развитию зарядной сети. Электромобильный транспорт будет в России развиваться, хоть и не взрывными темпами, как в Китае, а постепенно. Так что перспективы у «Атома», разумеется, есть», — резюмировал специалист.