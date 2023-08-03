«Нужно стремиться к развитию отечественных брендов»: Путин призвал чиновников пересесть на российские автомобили

Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. По его словам, должна быть исключена дальнейшая закупка министерствами и ведомствами машин иностранного производства. Президент России указал, что «наше замечательное чиновничество» должно стремиться к развитию отечественных брендов. На этом фоне АвтоВАЗ и «Москвич» заявили о готовности удовлетворить потребности госсектора. Опрошенные RT члены Госдумы и Совета Федерации выразили готовность пересесть на российские автомобили.

Российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на, по сути, автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — заявил Путин.

По его словам, нет ничего страшного в том, что автомобиль «где-то будет поскромнее».

«Наоборот, даже хорошо. Всё это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это», — добавил президент России.

Путин: все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях

В ходе встречи глава АвтоВАЗа, крупнейшего российского производителя легковых автомобилей, Максим Соколов пригласил Путина протестировать новый бюджетный Lada Iskra, который должен быть запущен в производство в следующем году.

При этом всего в ближайшие пару лет АвтоВАЗ планирует запустить четыре новых продукта, включая электромобиль e-Largus и седан бизнес-класса Lada Aura.

В свою очередь, вице-премьер — министр промышленности РФ Денис Мантуров констатировал, что почти на всех автозаводах страны произошло замещение иностранных партнёров, ушедших с российского рынка. Речь идёт о заводе «Москвич» в Москве, новой площадке АвтоВАЗа в Санкт-Петербурге, «Автоторе» в Калининграде и заводе «Соллерс» в Татарстане.

«Они уже не просто восстановили работу, но уже работают на задел на будущее», — пояснил Мантуров.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пригласил Путина протестировать новый бюджетный автомобиль Lada Iskra

В июне Соколов на полях ПМЭФ-2023 продемонстрировал Lada Aura министру финансов Антону Силуанову. В интервью РБК Силуанов отметил, что сотрудники Минфина готовы пересесть с иномарок на новую российскую модель.

Спустя месяц председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать органы власти и бюджетные организации закупать отечественные авто. По его словам, у российских автопроизводителей сейчас большой выбор моделей.

«Давайте постараемся, чтобы в целом все министерства правительства Российской Федерации, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления не только обратили внимание, что у нас создаётся свой автопром, но и приняли в этом участие. Какие мы — такие и автомобили. Поэтому будем требовательными к автопрому — будут другие автомобили. А будем не обращать внимания и пользоваться автомобилями недружественных стран — никогда свой автопром не создадим», — пояснил он.

Реакция автопроизводителей

В пресс-службе АвтоВАЗа подчеркнули, что обладают «необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями», чтобы обеспечить поставки в необходимых объёмах.

Аналогичным образом высказались и в пресс-службе завода «Москвич»: «Производственные мощности предприятия смогут в полной мере обеспечить спрос на легковые автомобили массового сегмента, если на них поступят заказы со стороны государственного сектора».

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Российские предприятия смогут удовлетворить потребность в автомобилях для госструктур, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

«Мы должны развивать отечественный автопром»

Депутаты и сенаторы, с которыми поговорил RT, поддержали инициативу президента России по развитию отечественного автопрома.

Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, цены на отечественные автомобили не должны резко повышаться, но должны расти качество и надёжность.

«У нас в Думе машины все Ford и Kia. Давайте ездить на наших «москвичах». Это даст возможность нашим автопроизводителям, автозаводам делать машины лучше и делать их больше, если на них будет гарантированный спрос. Я считаю, что это правильное государственное решение», — подчеркнул депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков также выразили готовность пересесть на отечественные автомобили.

«Мы должны развивать отечественный автопром, чтобы качество наших машин ничуть не уступало, и, конечно, показывать пример, — заявила RT председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. — Это должна быть система, план, по мере того как наш отечественный автопром будет набирать обороты, соответственно, это должен быть комплексный и системный процесс».