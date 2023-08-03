Опрошенные RT российские депутаты выразили готовность пересесть на отечественные авто

Опрошенные RT российские депутаты рассказали о готовности ездить на отечественных автомобилях.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с RT, что пока ездит не на отечественном автомобиле, но только из соображений безопасности.

«Но если наши машины в ближайшее время будут, то я с удовольствием поддержу, это правильное решение — поддерживать собственного производителя, это надо делать во всём. Мы понимаем, что упустили очень многое, но есть абсолютные возможности это всё реализовать, и мы должны это делать. Цены на наши автомобили не должны резко повышаться. При этом должны расти качество и надёжность», — подчеркнул собеседник RT.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова добавила, что будет делать так, как скажет президент.

«Какую задачу поставит, такую и будем выполнять. Потому что мы в команде президента. Мы такой путь выбрали. Владимир Владимирович — наш руководитель, человек, которого лично я очень уважаю. Будем действовать в интересах граждан под руководством нашего президента», — пояснила парламентарий.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов также поддержал заявление президента.

«Если в Думе машины поменяют на отечественные, как мы будем ездить на иностранных? Вот поменяют — и будем ездить. Да, конечно (готов поддержать предложение. — RT), никаких проблем», — заключил он.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что «давно пора» пересаживаться всем на отечественные автомобили.

«У нас в Думе машины все Ford и Kia. Давайте ездить на «Москвичах». Это создаст возможность нашим автопроизводителям, автозаводам делать машины лучше и делать их больше, если у них будет гарантированный спрос. Я считаю, что это правильное государственное решение», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.