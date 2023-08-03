Путин: все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях

Президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

По его словам, различные министерства и ведомства обратились с просьбой продолжить закупки с упором на автомобили иностранного производства.

«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что продажи АвтоВАЗа выросли почти втрое в июле 2023 года.