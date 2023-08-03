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Путин: все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях

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Президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

По его словам, различные министерства и ведомства обратились с просьбой продолжить закупки с упором на автомобили иностранного производства.

«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что продажи АвтоВАЗа выросли почти втрое в июле 2023 года.

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