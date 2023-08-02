Продажи АвтоВАЗа выросли почти втрое в июле 2023 года

В июле текущего года продажи автомобилей АвтоВАЗа выросли в 2,8 раза, практически до 29,4 тыс. машин, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается на сайте компании.

«По итогам июля 2023 года официальные дилеры LADA в России реализовали 29 378 коммерческих и легковых автомобилей марки», — говорится в заявлении.

Утверждается, что итоги июля оказались лучшими за 2023 год, превысив показания июля на 5,5%. По данным компании, в июле на АО «АвтоВАЗ» было произведено 31 950 автомобилей.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ принял решение увеличить объём производства самых бюджетных модификаций Lada.

Также стало известно, что инвестпрограмма АвтоВАЗа составит несколько десятков миллиардов в 2023 году.