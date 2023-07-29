Узнать больше

Инвестпрограмма АвтоВАЗа составит несколько десятков миллиардов в 2023 году

Короткая ссылка
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что инвестиционная программа компании составит несколько миллиардов рублей в 2023 году.
Инвестпрограмма АвтоВАЗа составит несколько десятков миллиардов в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью ТАСС в ходе саммита Россия — Африка.

«Она на этот год запланирована в объёме несколько десятков миллиардов», — сказал Соколов.

По его словам, за счёт средств инвестпрограммы планируется в том числе подготовка к производству Iskra, кроссовера на базе Vesta, Lada Aura и ряда других новых проектов, в том числе нового двигателя для Niva.

Ранее Соколов заявил, что АвтоВАЗ планирует экспортировать в 2023 году до 10 тыс. автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить