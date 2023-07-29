Инвестпрограмма АвтоВАЗа составит несколько десятков миллиардов в 2023 году

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что инвестиционная программа компании составит несколько миллиардов рублей в 2023 году.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС в ходе саммита Россия — Африка.

«Она на этот год запланирована в объёме несколько десятков миллиардов», — сказал Соколов.

По его словам, за счёт средств инвестпрограммы планируется в том числе подготовка к производству Iskra, кроссовера на базе Vesta, Lada Aura и ряда других новых проектов, в том числе нового двигателя для Niva.

Ранее Соколов заявил, что АвтоВАЗ планирует экспортировать в 2023 году до 10 тыс. автомобилей.