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АвтоВАЗ планирует экспортировать в 2023 году до 10 тысяч автомобилей

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Компания «АвтоВАЗ» в следующем году планирует экспортировать до 10 тыс. автомобилей.
АвтоВАЗ планирует экспортировать в 2023 году до 10 тысяч автомобилей
  • РИА Новости

Об этом заявил глава компании Максим Соколов в рамках саммита Россия — Африка.

«Сейчас уже говорим осторожно (об экспорте. — RT) до 10 тыс. автомобилей, но это пока не страны Африканского континента — там ещё идёт переговорный процесс, в том числе по поводу дилеров», — цитирует его ТАСС.

Соколов также выразил надежду на то, что в 2024 году экспорт продукции компании вырастет уже многократно, в том числе в африканские страны.

17 июля в Минпромторге России сообщили, что автозавод «Москвич» планирует с 2026 года начать производство электромобилей с российскими электродвигателями и тяговой батареей.

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