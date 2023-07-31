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АвтоВАЗ принял решение увеличить объём производства самых бюджетных модификаций Lada

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АвтоВАЗ принял решение увеличить объём производства самых бюджетных модификаций Lada.

Об этом в интервью РИА Новости заявил президент компании Максим Соколов.

По его словам, клиенты ориентированы и на покупку недорогих автомобилей.

«Надо такую возможность нашим клиентам предоставить», — сказал Соколов.

Также отмечается, что АвтоВАЗ принимает все возможные меры для недопущения роста цен.

Ранее сообщалось, что инвестпрограмма АвтоВАЗа составит несколько десятков миллиардов в 2023 году.

Кроме того, сообщалось, что АвтоВАЗ планирует экспортировать в 2023 году до 10 тыс. автомобилей.

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