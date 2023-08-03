Опрошенные RT российские сенаторы рассказали, что готовы пересесть на отечественные авто

Российские сенаторы в беседе с RT поддержали заявление президента России Владимира Путина о том, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль.

«Вопросов нет, конечно пересяду, тут никаких проблем нет. Я спокойно к этому отношусь, я много лет ездил на отечественной «Ладе» — «Жигули» назывались тогда, тринадцатая модель была, седьмая, нормальная машина; какая будет, на той и буду работать», — рассказал Джабаров.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков «абсолютно готов» ездить на отечественном автомобиле и считает это правильным.

«Долгие годы, до 2014—2015 годов, я ездил на «Волге», это была моя служебная машина. Я считаю, что ездить на отечественных автомобилях — это патриотично, это правильно, особенно, если это касается чиновников. Почему мы должны обогащать какую-то из иностранных компаний, которая при этом нас ненавидит, да ещё и санкции вводит, поэтому согласен абсолютно, это правильное решение», — объяснил парламентарий.

У председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой также был опыт, когда её служебный автомобиль был отечественным.

«Я думаю, что это должен быть параллельный процесс, с одной стороны, мы должны развивать отечественный автопром, чтобы качество наших машин ничуть не уступало, и, конечно, показывать пример», — отметила собеседница RT.

По её словам, переход займёт какое-то количество времени, поскольку в разных службах, министерствах и ведомствах сформирован автопарк.

«Это должна быть система, план, по мере того, как наш отечественный автопром будет набирать обороты, соответственно, это должен быть комплексный и системный процесс», — заключила Гумерова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.