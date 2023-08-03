Опрошенные RT российские сенаторы рассказали, что готовы пересесть на отечественные авто
- РИА Новости
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль.
«Вопросов нет, конечно пересяду, тут никаких проблем нет. Я спокойно к этому отношусь, я много лет ездил на отечественной «Ладе» — «Жигули» назывались тогда, тринадцатая модель была, седьмая, нормальная машина; какая будет, на той и буду работать», — рассказал Джабаров.
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков «абсолютно готов» ездить на отечественном автомобиле и считает это правильным.
«Долгие годы, до 2014—2015 годов, я ездил на «Волге», это была моя служебная машина. Я считаю, что ездить на отечественных автомобилях — это патриотично, это правильно, особенно, если это касается чиновников. Почему мы должны обогащать какую-то из иностранных компаний, которая при этом нас ненавидит, да ещё и санкции вводит, поэтому согласен абсолютно, это правильное решение», — объяснил парламентарий.
У председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой также был опыт, когда её служебный автомобиль был отечественным.
«Я думаю, что это должен быть параллельный процесс, с одной стороны, мы должны развивать отечественный автопром, чтобы качество наших машин ничуть не уступало, и, конечно, показывать пример», — отметила собеседница RT.
По её словам, переход займёт какое-то количество времени, поскольку в разных службах, министерствах и ведомствах сформирован автопарк.
«Это должна быть система, план, по мере того, как наш отечественный автопром будет набирать обороты, соответственно, это должен быть комплексный и системный процесс», — заключила Гумерова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.