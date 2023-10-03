Массовые продажи начнутся в 2025 году: производитель российских электрокаров «Атом» сообщил о 36 тысячах предзаказов

На российские электрокары «Атом» оформлено 36 тыс. предзаказов, сообщил производитель этих автомобилей. В компании «Кама» отметили, что любой желающий мог оформить предварительное бронирование. Ожидается, что первый серийный «Атом» выйдет из сборочного цеха в конце 2024 года, тогда как запуск массовых продаж электромобилей начнётся ближе к лету 2025 года.

Автомобильная компания «Кама» получила 36 тыс. предварительных заказов на электромобиль «Атом», говорится в сообщении, приуроченном к окончанию оформления предзаказов.

«За два месяца было оформлено 36 тыс. предзаказов — и это в пять раз больше количества всех проданных в России электромобилей за первое полугодие 2023-го. Эта цифра — показатель вашего доверия, и мы очень благодарны вам за него», — говорится в сообщении официального Telegram-канала «Атом».

В компании выразили уверенность, что «уже сейчас людям нужен современный, технологичный электромобиль, способный сделать безопасные поездки на авто частью повседневной жизни».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, любой желающий мог оформить предварительное бронирование и получить уникальный ключ, который открывает доступ в личный кабинет пользователя. О старте предзаказа сообщалось в конце июля.

Из публикации на сайте «Атома» следует, что стоимость бронирования машины составляла 7 тыс. рублей. Окончательную цену на машину в компании не называют, она станет известна ближе к дате производства и «будет соответствовать рыночной стоимости электромобилей данного класса на момент выхода «Атома».

В компании говорят, что первый серийный «Атом» выйдет из сборочного цеха в конце 2024 года, тогда как запуск массовых продаж электромобилей начнётся ближе к лету 2025-го.

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По данным производителя, автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд, запас хода составит 500 км. Ёмкость батареи равна 77 кВт·ч, на зарядку для преодоления пробега 100 км потребуется восемь минут.

Из сообщения производителя следует, что над машиной работали более 500 автомобильных конструкторов и IT-разработчиков, создававших крупнейшие проекты в различных сферах, от электротранспорта до фудтеха в России, Китае, Европе и США. Внешний вид машины создавался в партнёрстве с итальянской студией Torino Design.

Анонс прототипа «Атома» состоялся в мае 2023 года. Его длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм, а высота — 1615 мм.

«Если использовать классическое разделение: компактный, как класс B, динамичный, как лучшие представители В/С, а по комфорту — не менее просторный, чем D/E-класс, при этом закладываем хороший клиренс», — говорится на сайте «Атома».

В августе стало известно, что электрокары «Атом» будут выпускать на заводе «Москвич». Стороны подписали меморандум на оказание услуг по производству электромобилей на территории предприятия.

Также по теме В «Автостате» заявили об активном росте спроса на электромобили в России Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что спрос на электромобили в России активно растёт.

«Согласно документу, «Атом» будет использовать услуги контрактной сборки, включающие конвейерную сварку, покраску и сборку электромобилей, а также другие сопутствующие услуги», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Создатели «Атома» пояснили, что завод «Москвич» был выбран в качестве производственной площадки благодаря передовой технологической базе, высокому качеству производства и превосходной репутации в автомобильной индустрии.

«Завод активно внедряет инновационные методы производства и стремится к устойчивому развитию, что полностью соответствует целям «Атом». Сегодня наша команда индустриализации уже готова заходить на завод и выстраивать производственные процессы для создания электромобиля «Атом», — цитирует РИА Новости исполнительного директора «Атома» Харальда Грюбеля.

Между тем, согласно опубликованному ранее прогнозу агентства «Автостат», в 2023 году рынок электромобилей в России может вырасти более чем в четыре раза, достигнув объёма 12—13 тыс. единиц. Как отметили в агентстве, в 2022 году в России было реализовано 3 тыс. новых электрокаров.

По данным «Автостата» за август, за восемь месяцев объём российского рынка новых электромобилей составил 7 тыс. экземпляров.