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В «Автостате» заявили об активном росте спроса на электромобили в России

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Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что спрос на электромобили в России активно растёт.
В «Автостате» заявили об активном росте спроса на электромобили в России
  • Gettyimages.ru
  • © JCstock

«В России продажи электрокаров не так велики, но динамика отличная — рост в два-три раза. Сейчас полторы тысячи в месяц таких автомобилей продаётся, это приближение к 1,5% рынка, хотя год назад было 0,1%. В ближайшем будущем будет 3—5%», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, инфраструктура уже есть в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах она активно наращивается.

Ранее Сергей Целиков заявил, что за последние три-четыре месяца в Россию ввозилось и производилось в стране автомобилей больше, чем продавалось.

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