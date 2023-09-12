В «Автостате» заявили об активном росте спроса на электромобили в России

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что спрос на электромобили в России активно растёт.

«В России продажи электрокаров не так велики, но динамика отличная — рост в два-три раза. Сейчас полторы тысячи в месяц таких автомобилей продаётся, это приближение к 1,5% рынка, хотя год назад было 0,1%. В ближайшем будущем будет 3—5%», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, инфраструктура уже есть в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах она активно наращивается.

Ранее Сергей Целиков заявил, что за последние три-четыре месяца в Россию ввозилось и производилось в стране автомобилей больше, чем продавалось.