Аналитик Целиков прокомментировал ситуацию на российском авторынке

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что за последние три-четыре месяца в Россию ввозилось и производилось автомобилей больше, чем продавалось.

«То есть склады пополнились, дефицита нет. В июле — августе было ввезено 70—80 тыс. автомобилей, порядка 50 тыс. было произведено. Это каждый месяц», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, желающих купить такие автомобили, как Kia, Hyundai или Toyota, пытаются перенацеливать на другой модельный ряд.

Ранее руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал, как не купить на вторичном рынке машину, находящуюся в залоге у банка.