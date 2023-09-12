Узнать больше

Аналитик Целиков прокомментировал ситуацию на российском авторынке

Короткая ссылка
Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что за последние три-четыре месяца в Россию ввозилось и производилось автомобилей больше, чем продавалось.
Аналитик Целиков прокомментировал ситуацию на российском авторынке
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

«То есть склады пополнились, дефицита нет. В июле — августе было ввезено 70—80 тыс. автомобилей, порядка 50 тыс. было произведено. Это каждый месяц», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, желающих купить такие автомобили, как Kia, Hyundai или Toyota, пытаются перенацеливать на другой модельный ряд.

Ранее руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал, как не купить на вторичном рынке машину, находящуюся в залоге у банка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить