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В июле 2023 года россияне приобрели более тысячи подержанных электромобилей

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Аналитики агентства «Автостат» заявили, что в июле 2023 года россияне приобрели 1084 подержанных электромобилей. Это на 59% больше аналогичного месяца 2022 года.
В июле 2023 года россияне приобрели более тысячи подержанных электромобилей
  • Gettyimages.ru
  • © monkeybusinessimages

Об этом сообщает газета «Известия».

Больше всего было куплено подержанных электроавтомобилей марки Nissan (611 штук), что составляет 56% от общего числа. На втором месте — модель Tesla (193 штуки), на третьем — Hyundai (72).

Кроме того, в России с января по июль было продано всего 6096 подержанных электромобилей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Курганской области спрос на электромобили с пробегом увеличился почти вдвое. Это показало исследование, проведённое платформой «Авито Авто».

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