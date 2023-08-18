В июле 2023 года россияне приобрели более тысячи подержанных электромобилей
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Об этом сообщает газета «Известия».
Больше всего было куплено подержанных электроавтомобилей марки Nissan (611 штук), что составляет 56% от общего числа. На втором месте — модель Tesla (193 штуки), на третьем — Hyundai (72).
Кроме того, в России с января по июль было продано всего 6096 подержанных электромобилей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Курганской области спрос на электромобили с пробегом увеличился почти вдвое. Это показало исследование, проведённое платформой «Авито Авто».