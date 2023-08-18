В июле 2023 года россияне приобрели более тысячи подержанных электромобилей

Аналитики агентства «Автостат» заявили, что в июле 2023 года россияне приобрели 1084 подержанных электромобилей. Это на 59% больше аналогичного месяца 2022 года.

Об этом сообщает газета «Известия».

Больше всего было куплено подержанных электроавтомобилей марки Nissan (611 штук), что составляет 56% от общего числа. На втором месте — модель Tesla (193 штуки), на третьем — Hyundai (72).

Кроме того, в России с января по июль было продано всего 6096 подержанных электромобилей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Курганской области спрос на электромобили с пробегом увеличился почти вдвое. Это показало исследование, проведённое платформой «Авито Авто».