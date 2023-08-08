Спрос на электрокары с пробегом в Курганской области вырос почти вдвое во II квартале
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Об этом сообщает URA.RU.
Согласно полученным результатам, в апреле — июне текущего года электрокары с пробегом в регионе покупали на 250% чаще, чем в аналогичный период прошлого года.
Самой востребованной моделью среди жителей области стала Nissan Leaf, а самым востребованным производителем — BMW.
Также в рейтинг вошли (в порядке убывания доли продаж) Kia, Nissan, Tesla и Volkswagen.
Ранее председатель Союза пассажиров Кирилл Янков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что Минтранс планирует создать единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта.