Спрос на электрокары с пробегом в Курганской области вырос почти вдвое во II квартале

В Курганской области спрос на электромобили с пробегом увеличился почти вдвое. Это показало исследование, проведённое платформой «Авито Авто».

Об этом сообщает URA.RU.

Согласно полученным результатам, в апреле — июне текущего года электрокары с пробегом в регионе покупали на 250% чаще, чем в аналогичный период прошлого года.

Самой востребованной моделью среди жителей области стала Nissan Leaf, а самым востребованным производителем — BMW.

Также в рейтинг вошли (в порядке убывания доли продаж) Kia, Nissan, Tesla и Volkswagen.

Ранее председатель Союза пассажиров Кирилл Янков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что Минтранс планирует создать единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта.