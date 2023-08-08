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Спрос на электрокары с пробегом в Курганской области вырос почти вдвое во II квартале

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В Курганской области спрос на электромобили с пробегом увеличился почти вдвое. Это показало исследование, проведённое платформой «Авито Авто».
Спрос на электрокары с пробегом в Курганской области вырос почти вдвое во II квартале
  • Gettyimages.ru
  • © Pornpak Khunatorn

Об этом сообщает URA.RU.

Согласно полученным результатам, в апреле — июне текущего года электрокары с пробегом в регионе покупали на 250% чаще, чем в аналогичный период прошлого года.

Самой востребованной моделью среди жителей области стала Nissan Leaf, а самым востребованным производителем — BMW.

Также в рейтинг вошли (в порядке убывания доли продаж) Kia, Nissan, Tesla и Volkswagen.

Ранее председатель Союза пассажиров Кирилл Янков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что Минтранс планирует создать единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта.

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