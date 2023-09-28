Продажи новых электромобилей в России выросли в 4,4 раза в 2023 году
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Продажи подержанных электрокаров также показали рост — на 19%, до 6,9 тыс. машин.
Высокий спрос подтвердили и на площадке Auto.ru.
«Последние два месяца спрос на электромобили рос ускоренными темпами: в августе прирост в годовом исчислении — почти в шесть раз на новые автомобили и 68% на подержанные», — отметил руководитель группы исследований и клиентской аналитики Auto.ru Алексей Муханов.
По его словам, спрос за восемь месяцев 2023 года вырос в три раза год к году на новые машины, в два раза — на подержанные.
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с РИАМО заявил, что переходить на зимнюю резину нужно, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +4 °С.