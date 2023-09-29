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Глава Татарстана подписал закон о налоговых льготах для водителей электромобилей

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Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, предполагающий налоговые льготы для владельцев электромобилей.
Глава Татарстана подписал закон о налоговых льготах для водителей электромобилей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

Уточняется, что владельцы электромобилей будут освобождены от транспортного налога с 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года.

Отмечается, что льготы распространяются на владельцев легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и автобусов, которые оснащены только электрическими двигателями.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о перспективах онлайн-продаж машин.

По его словам, для успешной реализации идеи нужно учесть соответствующие законодательные нормы.

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