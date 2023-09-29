Глава Татарстана подписал закон о налоговых льготах для водителей электромобилей

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, предполагающий налоговые льготы для владельцев электромобилей.

Об этом сообщает «Реальное время».

Уточняется, что владельцы электромобилей будут освобождены от транспортного налога с 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года.

Отмечается, что льготы распространяются на владельцев легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и автобусов, которые оснащены только электрическими двигателями.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о перспективах онлайн-продаж машин.

По его словам, для успешной реализации идеи нужно учесть соответствующие законодательные нормы.