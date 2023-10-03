Российский электромобиль «Атом» от «Камы» собрал 36 тысяч предзаказов
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Подчёркивается, что бронирование автомобилей первой партии уже подошло к концу, а о начале предзаказа говорилось в конце июля.
«Любой желающий мог оформить предварительное бронирование и получить уникальный ключ, который открывает доступ в личный кабинет пользователя», — говорится в заявлении.
В компании не раскрыли точной цены автомобиля, однако гендиректор Игорь Поваразднюк отмечал, что она будет соответствовать массовому ценовому сегменту.
Ранее сообщалось, что в июле 2023 года россияне приобрели более тысячи подержанных электромобилей.