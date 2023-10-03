Российский электромобиль «Атом» от «Камы» собрал 36 тысяч предзаказов

Российская автомобильная компания «Кама» получила 36 тыс. предварительных заказов на электромобиль «Атом», его производство начнётся в середине 2025 года.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Подчёркивается, что бронирование автомобилей первой партии уже подошло к концу, а о начале предзаказа говорилось в конце июля.

«Любой желающий мог оформить предварительное бронирование и получить уникальный ключ, который открывает доступ в личный кабинет пользователя», — говорится в заявлении.

В компании не раскрыли точной цены автомобиля, однако гендиректор Игорь Поваразднюк отмечал, что она будет соответствовать массовому ценовому сегменту.

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года россияне приобрели более тысячи подержанных электромобилей.