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Российский электромобиль «Атом» от «Камы» собрал 36 тысяч предзаказов

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Российская автомобильная компания «Кама» получила 36 тыс. предварительных заказов на электромобиль «Атом», его производство начнётся в середине 2025 года.
Российский электромобиль «Атом» от «Камы» собрал 36 тысяч предзаказов
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Подчёркивается, что бронирование автомобилей первой партии уже подошло к концу, а о начале предзаказа говорилось в конце июля.

«Любой желающий мог оформить предварительное бронирование и получить уникальный ключ, который открывает доступ в личный кабинет пользователя», — говорится в заявлении.

В компании не раскрыли точной цены автомобиля, однако гендиректор Игорь Поваразднюк отмечал, что она будет соответствовать массовому ценовому сегменту.

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года россияне приобрели более тысячи подержанных электромобилей.

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