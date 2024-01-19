«Европа совершила стратегическую ошибку»: как Китай с помощью России стал крупнейшим экспортёром автомобилей в мире

Китай впервые стал крупнейшим экспортёром автомобилей, заявили в Министерстве промышленности и информатизации республики. По данным ведомства, в 2023 году страна поставила на мировой рынок почти 5 млн машин, опередив по этому показателю Японию и Германию. Во многом добиться таких результатов производителям из КНР удалось за увеличения присутствия в России, считают эксперты. Китайские бренды начали массово занимать места ушедших из РФ конкурентов ещё в позапрошлом году. В результате сегодня Москва вышла на первое место среди покупателей машин у Пекина, и, как полагают эксперты, уже в 2024-м сможет полностью покрыть дефицит новых авто на внутреннем рынке.

В 2023 году выпуск автомобилей в Китае вырос на 11,6% по сравнению с 2022-м и превысил 30,16 млн единиц, а продажи увеличились на 12% — до 30,09 млн. Достигнутые значения стали максимальными за всё время наблюдений, о чём в пятницу, 19 января, на пресс-конференции рассказал замглавы Министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

По его словам, уже на протяжении 15 лет азиатская республика непрерывно остаётся крупнейшим автопроизводителем в мире. При этом, хотя основная масса выпускаемых машин по-прежнему продаётся внутри страны, по итогам 2023-го Пекину впервые удалось возглавить рейтинг основных поставщиков авто на глобальный рынок, опередив Японию и Германию.

«Экспорт вышел на новый уровень. В прошлом году поставки готовых автомобилей за рубеж увеличились на 57,9% и составили 4,91 млн единиц, что, вероятно, позволило нам стать ведущим мировым экспортёром. При этом продажи за границу автомобилей, работающих на новых источниках энергии, выросли на 77,6% — до 1,2 млн, обеспечив нашим покупателям более разнообразный выбор», — отметил замминистра.

Ранее о возможном выходе КНР на первое место в мире по экспорту автомобилей, сообщила американская газета The Wall Street Journal. Причём, как уточняет издание, добиться такого результата азиатской республике во многом удалось за счёт России, которая стала основным импортёром китайских авто.

Свободная ниша

Согласно последним оценкам Главного таможенного управления КНР, за 11 месяцев 2023-го Пекин поставил Москве легковых машин почти на $10,8 млрд. По этому показателю РФ заметно обошла остальных крупных покупателей в лице Бельгии ($5,6 млрд), Великобритании ($5,3 млрд), Мексики и Австралии (по $3,5 млрд), Испании ($3,2 млрд), Таиланда ($2,5 млрд) и США ($2,2 млрд).

Всего по итогам прошлого года в России было продано порядка 540 тыс. новых легковых авто китайского производства. Это почти в пять раз больше, чем в 2022-м, свидетельствуют материалы аналитического агентства «Автостат».

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«Россия стала для Китая важнейшим рынком, поскольку на фоне санкций от нас достаточно быстро ушли многие международные бренды, и освободилась большая ниша. В Пекине это вовремя поняли и решили воспользоваться возможностью», — рассказал RT партнёр «Автостата» Игорь Моржаретто.

По данным компании, ещё в начале 2022 года китайским брендам принадлежало лишь 9% продаваемых в РФ новых легковушек, но уже в декабре 2023-го показатель достиг 61%. Доля российских марок за это время выросла с 20 до 30%, тогда как присутствие европейских моделей снизилось с 28 до 3%, корейских — с 23 до 2%, японских — с 18 до 3%, а американских — с 1 до 0,5%.

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«Если ещё до санкций у нас работало около десяти китайских концернов, то с 2022-го к нам официально пришли ещё 19 производителей. Сейчас они значительно расширили свой ассортимент в России и предлагают интересные модели по неплохим ценам», — добавил Моржаретто.

Как ранее подсчитали специалисты «Автостата», в октябре 2023-го средняя цена нового китайского автомобиля составляла 3,37 млн рублей. Дешевле можно было приобрести только модели российских брендов — в среднем по 1,15 млн. Корейские при этом стоили порядка 4,29 млн, японские — 6,22 млн, американские — 7,64 млн, а европейские — 10,53 млн.

На этом фоне по итогам прошлого года самыми продаваемыми в России остались отечественные автомобили Lada — в общей сложности в стране было куплено более 342 тыс. новых машин этого бренда. Между тем все остальные места в пятёрке наиболее популярных марок заняли китайские Chery (119 тыс.), Haval (112 тыс.), Geely (94 тыс.) и Changan (48 тыс.).

«Рост спроса на китайские машины сопровождается увеличением продаж и на вторичном рынке, где они тоже заняли значительную долю. В III квартале 2023-го продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 115% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Это говорит о растущем доверии потребителей к качеству и надёжности продукции из КНР», — рассказали RT в пресс-службе «Авито Авто».

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Похожую точку зрения в интервью RT ранее выразил и врио руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов. По его мнению, «Европа совершила стратегическую ошибку», отрезав себя от российского рынка и позволив Китаю развиваться огромными темпами. В результате сейчас уже до 92% всех поставляемых из-за рубежа новых автомобилей приезжают в Россию именно из Китая.

«В целом китайский автопром за последние два года сделал гигантский скачок вперёд. Страна вышла на устойчивый уровень производства, который позволяет накапливать прибыль для последующих инвестиций в новые технологии, и мы видим, как буквально на глазах улучшается качество китайских авто. При этом наш потребитель привыкает и уже не боится покупать китайское», — добавил Давыдов.

Как отметил в беседе с RT директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин, на сегодняшний день по части техники китайские автопроизводители уже не отстают от европейских, корейских или японских конкурентов. Более того, в связи массовым приходом на российский рынок концерны из КНР начинают активнее соперничать друг с другом, что может позитивно отразиться на ценах в обозримой перспективе.

«Китайские производители распробовали российский авторынок, и большинство из них планируют значимо увеличить поставки в 2024-м. Так что, вероятно, в этом году у нас впервые со времён пандемии не будет дефицита новых автомобилей. Это развернёт рынок в сторону покупателя, и на ценообразование начнут влиять стимулирующие продажи, акции и предложения, которые должны положительно сказаться на конечной стоимости авто», — заключил Шкурыгин.