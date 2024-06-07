В Москве назвали удары ВСУ по Луганску и Садовому терактами режима Зеленского

Москва расценивает удары Украины по Луганску и Садовому 7 июня как террористические акции устрашения, согласованные с НАТО. Такие бессмысленные с военной точки зрения атаки говорят об агонии неонацистского режима Владимира Зеленского, заявили в МИД России.

Представитель МИД Мария Захарова в своём заявлении обратила внимание на то, что удар по Луганску наносился американскими ракетами ATACMS.

«Нам хорошо известно, что полётные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, формируются при непосредственном участии американских, британских и других западных специалистов», — сказала дипломат.

Эти «чудовищные злодеяния киевской хунты» и её кураторов фиксируются, причастные к ним лица понесут неотвратимое заслуженное наказание, подчеркнула Захарова.

По последним данным, в результате удара ВСУ по Луганску четыре человека погибли, ещё 53 пострадали. Министерство обороны сообщило, что удар был нанесён пятью ракетами ATACMS.

Вечером в этот же день губернатор Владимир Сальдо заявил, что армия Украины нанесла удар по селу Садовому в Херсонской области. Изначально он рассказал о 19 жертвах удара и о пяти пострадавших. Спустя некоторое время стало известно, что число погибших достигло 22.

В результате обстрела был разрушен магазин, в котором находилось «значительное количество посетителей и персонала».