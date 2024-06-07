Минобороны: удар по Луганску был нанесён пятью ракетами ATACMS

В Минобороны РФ сообщили, что удар по Луганску был нанесён пятью ракетами ATACMS.

Как сообщает РИА Новости, в ведомстве уточнили, что удар нанесён ракетами ATACMS, поставленными Киеву Западом.

«Сегодня в 11.00 мск киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения. По жилым кварталам города Луганск целенаправленно нанесён удар пятью ракетами АТАСМS производства США», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два многоквартирных дома.

По последним данным, в результате обстрела ВСУ в Луганске пострадали 35 человек. Также известно о трёх погибших.