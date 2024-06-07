Следственный комитет устанавливает причастных к удару ВСУ по селу Садовому

Следователи СК России установят лиц, причастных к удару украинской армии по селу Садовому в Херсонской области, где жертвами удара стали 22 человека.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку», — сообщает Следственный комитет.

7 июня Владимир Сальдо заявил, что армия Украины нанесла удар по селу Садовому. Изначально он рассказал о 19 жертвах удара и о пяти пострадавших. Спустя некоторое время стало известно, что число погибших достигло 22.

В результате обстрела был разрушен магазин, в котором находилось «значительное количество посетителей и персонала», утверждает Сальдо.