Байден уведомил конгресс, что в Европе находятся 80 тысяч военных США

В составе войск НАТО в Европе находятся 80 тыс. военнослужащих из США, сообщил президент Джо Байден в уведомлении, направленном в конгресс.

«Около 80 тыс. военнослужащих ВС США направлены или дислоцированы в странах НАТО в Европе, в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии», — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.

Агентство обратило внимание на то, что в прошлом году в таком же уведомлении Байден также указывал эту цифру.

При этом 576 американцев входят в состав Международных сил безопасности в Косове под эгидой НАТО.

Газета The Telegraph ранее писала, что НАТО работает над многочисленными «сухопутными коридорами», чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе.