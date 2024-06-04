Telegraph: НАТО готовит пути для переброски сил США в случае конфликта с Россией

Североатлантический альянс разрабатывает «наземные коридоры», чтобы оперативно перебросить американские войска в Европу в случае конфликта с Россией, пишет британское издание The Telegraph.

«НАТО работает над многочисленными «сухопутными коридорами», чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе», — говорится в публикации.

Как рассказали источники, на которых ссылается газета, высадка американских солдат запланирована в пяти портах. Затем их перебросят по заранее подготовленным маршрутам.

Издание приводит слова главы Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО генерал-лейтенанта Александра Соллфранка, который отметил, что крупные логистические базы, «как в Ираке и Афганистане», уже не актуальны. Вместо этого будут созданы «устойчивые» логистические цепочки.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что военный конфликт России с Западом развивается по самому плохому сценарию.