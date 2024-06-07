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Бауэр: НАТО не планирует вводить на Украину войска

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Командование НАТО не планирует вводить на Украину свои войска, сообщил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

«На Украине нет войск под командованием НАТО, и нет никаких планов идти на такой шаг», — сказал Бауэр на площадке газеты The Washington Post, его слова приводит РИА Новости.

Если какая-либо отдельная страна НАТО хочет отправить на Украину свои силы, то это нужно выносить на обсуждение всего альянса, подчеркнул военачальник.

Издание Politico ранее сообщило, что в ходе телефонного диалога президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Джо Байдену отправить инструкторов западных стран на Украину.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Макрону надеть каску и самому поехать на Украину.

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