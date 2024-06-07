Бауэр: НАТО не планирует вводить на Украину войска

Командование НАТО не планирует вводить на Украину свои войска, сообщил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

«На Украине нет войск под командованием НАТО, и нет никаких планов идти на такой шаг», — сказал Бауэр на площадке газеты The Washington Post, его слова приводит РИА Новости.

Если какая-либо отдельная страна НАТО хочет отправить на Украину свои силы, то это нужно выносить на обсуждение всего альянса, подчеркнул военачальник.

Издание Politico ранее сообщило, что в ходе телефонного диалога президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Джо Байдену отправить инструкторов западных стран на Украину.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Макрону надеть каску и самому поехать на Украину.