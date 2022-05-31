«Матч ТВ»: ФК «Уфа» начнёт новый сезон в ФНЛ-2

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В футбольном клубе «Уфа» сообщили, что намерены сделать всё возможное, чтобы команда сохранила профессиональный статус.
«Матч ТВ»: ФК «Уфа» начнёт новый сезон в ФНЛ-2
  • © Официальный сайт ФК «Уфа»

«В клубе полагают, что из-за отсутствия должного финансирования с высокой долей вероятности «Уфа» начнёт новый сезон в ФНЛ-2», — сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что руководство команды из столицы Башкирии сохраняет надежду, что бюджет на сезон-2022/23 будет найден и «Уфа» выступит в ФНЛ.

Накануне стало известно, что лучший бомбардир Российской премьер-лиги — нападающий «Уфы» Гамид Агаларов — покинет клуб по окончании сезона. А главный тренер команды Алексей Стукалов расторг соглашение с башкирским клубом.

Ранее сообщалось, что легионеры собираются покинуть «Уфу» после вылета команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). 

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