Шкртел объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«У меня проблемы со здоровьем, они ограничивают меня не только в футболе, но и в личной жизни. Я не помню ни дня, когда бы я не чувствовал боли. В последние месяцы я тренировался и боролся при помощи таблеток и инъекций» — приводит слова Шкртела Sport Aktuality.
Сейчас Шкртел выступает за «Спартак» из Трнавы. Ближайший матч чемпионата Словакии, который состоится 21 мая, станет последним в профессиональной карьере Мартина.
Футболист выступал за петербургский клуб с 2004 по 2007 год, в его составе стал чемпионом России 2007-го.
Ранее бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.