Шкртел объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

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Бывший футболист сборной Словакии, «Зенита», «Ливерпуля» и ряда других клубов Мартин Шкртел объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 37 лет.
Шкртел объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«У меня проблемы со здоровьем, они ограничивают меня не только в футболе, но и в личной жизни. Я не помню ни дня, когда бы я не чувствовал боли. В последние месяцы я тренировался и боролся при помощи таблеток и инъекций» — приводит слова Шкртела Sport Aktuality.

Сейчас Шкртел выступает за «Спартак» из Трнавы. Ближайший матч чемпионата Словакии, который состоится 21 мая, станет последним в профессиональной карьере Мартина.

Футболист выступал за петербургский клуб с 2004 по 2007 год, в его составе стал чемпионом России 2007-го.

Ранее бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.

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