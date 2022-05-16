Малафеев назвал Семака лучшим тренером России

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.

«Семак точно заслужил продолжение работы в «Зените»: у него всё очень хорошо получается, под его руководством клуб стал четырёхкратным чемпионом России. Он сейчас лучший футбольный тренер в стране», — цитирует Малафеева Sport24.

Напомним, что петербургский клуб досрочно оформил чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой предположил, какой вариант продолжения карьеры для нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы был бы идеальным.