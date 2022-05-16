Мостовой предположил, какой вариант продолжения карьеры был бы для Дзюбы идеальным

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Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался продлевать контракт с санкт-петербургским клубом с трёхкратным понижением зарплаты.
Мостовой предположил, какой вариант продолжения карьеры был бы для Дзюбы идеальным
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Я думаю, что у Артёма есть разные предложения и он просто выбирает лучшее. Когда тебе 33 года, доказывать никому ничего особенно не надо. Ты выбираешь то, что тебе комфортно и приятно. Договориться с «Зенитом» — идеальный вариант. Но если не получится, то он спокойно может уйти в другой клуб, не вижу ничего такого», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

При этом он затрудняется прогнозировать, продолжит ли форвард карьеру в «Фенербахче», но отметил, что турецкий чемпионат является довольно сильным и там играют многие иностранные футболисты.

«Когда ты уезжаешь в таком возрасте в другую страну, это непросто», — добавил Мостовой.

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 248 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы форварда «Зенита» Артёма Дзюбы на продолжение карьеры в Европе.

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