Мостовой предположил, какой вариант продолжения карьеры был бы для Дзюбы идеальным

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался продлевать контракт с санкт-петербургским клубом с трёхкратным понижением зарплаты.

«Я думаю, что у Артёма есть разные предложения и он просто выбирает лучшее. Когда тебе 33 года, доказывать никому ничего особенно не надо. Ты выбираешь то, что тебе комфортно и приятно. Договориться с «Зенитом» — идеальный вариант. Но если не получится, то он спокойно может уйти в другой клуб, не вижу ничего такого», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

При этом он затрудняется прогнозировать, продолжит ли форвард карьеру в «Фенербахче», но отметил, что турецкий чемпионат является довольно сильным и там играют многие иностранные футболисты.

«Когда ты уезжаешь в таком возрасте в другую страну, это непросто», — добавил Мостовой.

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 248 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы форварда «Зенита» Артёма Дзюбы на продолжение карьеры в Европе.