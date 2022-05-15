Головин: «Монако» не сомневался в победе над «Брестом», даже проигрывая 0:2

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Брестом» в матче 37-го тура французской футбольной Лиги 1.

«Конечно, это важнейшие три очка. Самое главное, что мы их набрали сегодня, мы обязаны были выиграть этот матч. Даже проигрывая 0:2, ни секунды не сомневались в себе, верили в победу и продолжали работать. Здорово, что смогли проявить характер», — цитирует Головина «Чемпионат».

Он отметил, что такая ситуация является проверкой для любой команды и монегаски достойно из неё вышли. По его мнению, эта победа является серьёзным шагом к достижению цели и завоеванию серебра.

«Теперь всё зависит от нас. Остаётся заключительная игра чемпионата. Все понимают её значение. Нужно сделать максимум, чтобы занять второе место», — добавил футболист.

«Монако» перед последним туром занимает второе место в таблице чемпионата Франции, набрав 68 очков.

Ранее сообщалось, что «Монако» отыгрался с 0:2 и победил «Брест» в матче Лиги 1.