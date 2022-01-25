Ужесточение контроля или борьба за безопасность: почему фанаты клубов РПЛ выступили против введения Fan ID

Фанаты нескольких российских футбольных клубов выступили резко против введения Fan ID. Поклонники «Спартака» объявили о бойкоте всех матчей до отмены соответствующего закона, а их соратники из «Зенита» и «Ростова» отказались от оформления паспортов болельщиков. Депутаты Госдумы, в декабре проголосовавшие за это нововведение, назвали демарш бессмысленным. По словам Николая Валуева, Fan ID не нацелен на усиление контроля над зрителями, а его коллега Дмитрий Свищёв подчеркнул, что главная цель инициативы заключается в повышении безопасности на стадионах. В свою очередь, министр спорта Олег Матыцин сообщил, что готов к ведению диалога со всеми заинтересованными сторонами.

«Уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции»

Чуть более чем за месяц до возобновления сезона РПЛ в России вновь заговорили о фанатах. Причина — в их недовольстве принятием в декабре закона о введении Fan ID, который вступит в силу 1 июня 2022 года. Многие активные любители футбола изначально высказывались против паспортов болельщиков, а теперь перешли к выдвижению ультиматумов.

Первым это сделало объединение фанатов «Спартака» «Фратрия». Его представители заявили, что намерены игнорировать встречи национального первенства, кубка страны, а также домашние игры в еврокубках. Откажутся они и от посещения других соревнований, «где будет применена принудительная система идентификации».

«Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Он распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира. Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: находиться рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение», — говорится в заявлении.

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Во «Фратрии» также подчеркнули, что болельщики, которые не поддержат бойкот, «не смогут с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников». Подчёркивается, что любой фанат, посетивший стадион во время протеста, будет исключён из рядов «движа».

«Система не остановится: избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от «неугодных», её механизм безжалостно запустится в новом направлении. Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила, — рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож», — добавили во «Фратрии».

Поддержали принципиальных соперников активные поклонники «Зенита». В объединении фанатов петербуржцев «Ландскрона» заявили об отказе от оформления паспортов болельщиков. Это нововведение там назвали «непрозрачным, репрессивным и избыточным».

В организации объяснили, что, согласно действующему законодательству, человека могут лишить права посещать стадион только на основании решения суда. Однако после введения нового закона такой вердикт может быть вынесен фактически произвольно, например на основании якобы намерения совершить противоправные действия.

«Данная норма создаёт большой простор для злоупотреблений, поскольку формально достаточно рапорта сотрудника полиции о том, что, возможно, семь лет назад гражданин Иванов распивал спиртные напитки у стадиона», — подчеркнули в «Ландскроне».

Отказались от оформления паспортов болельщика и посещения матчей, на которых он будет действовать, и фанаты «Ростова».

«Мы считаем, введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля. На наш взгляд, такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр», — говорится в заявлении.

Недовольны новым законопроектом и активные поклонники «Краснодара». По словам бывшего главы фанатского движения «Единый фронт» Николая Руссова, его соратники относятся к Fan ID «очень отрицательно». Однако об организованном бойкоте пока речи не идёт. А вот фанаты ЦСКА, по информации СМИ, намерены проигнорировать ближайшие матчи РПЛ в знак протеста против введения паспортов болельщиков. При этом пока неясно, примут ли они решение о категорическом отказе от их оформления по примеру соратников, поддерживающих другие команды.

«Имеют право выразить свою позицию»

Тем временем в клубах, несмотря на всю сложность ситуации, в основном продолжают хранить молчание. За своих болельщиков вступились лишь в «Спартаке», где и раньше не скрывали, что в вопросе о Fan ID поддерживают собственных фанатов.

«Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает. Болельщики «Спартака» — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме», — цитирует «Спорт-Экспресс» главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Ранее критически о Fan ID высказался владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. По его словам, нововведение лишь осложнит жизнь людям, которые, например, захотят сходить на игру в другом городе. Схожую точку зрения ещё в ноябре 2020-го озвучивал президент «Урала» Григорий Иванов.

«Одно дело, если эта система будет необязательной. Другое — если придётся на каждый поединок делать Fan ID. Представьте: приехал человек в Екатеринбург, решил сходить на футбол, а тут что-то надо оформлять. Он никуда не пойдёт. Это палка о двух концах. Для обеспечения безопасности у нас и так работают камеры распознавания, и мы можем смотреть за болельщиками и пускать или не пускать их на следующие встречи и без системы Fan ID», — цитирует функционера «Матч ТВ».

«Зажёг петарду — будь готов к автозакам»

А вот депутаты Госдумы, в середине декабря принявшие соответствующий законопроект, не видят в нём ничего страшного. По их мнению, он не должен никоим образом усложнить жизнь обычным гражданам. Так, председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв подчеркнул, что болельщикам для получения необходимых документов потребуется всего лишь пять минут.

«Уверен, они (объявившие бойкот фанатские объединения. — RT) ничего не добьются таким демаршем, поскольку правительство выходило с этим законопроектом с целью обеспечения безопасности на спортивных объектах. Мне обидны такие вещи», — объяснил Свищёв.

В свою очередь, его коллега Николай Валуев также назвал бойкот бессмысленным и подчеркнул, что не помнит случаев отмены уже принятых законов. Введение Fan ID же, по его словам, направлено вовсе не на контроль над зрителями.

«За границей опыт с паспортом болельщика достаточно успешно существует и не приносит проблем фанатам, они ходят на матчи в огромном количестве. Не думаю, что у нас это должно стать проблемой, мы точно не хуже справимся с организацией предоставления этого документа», — подчеркнул экс-чемпион мира по боксу.

Наконец, Светлана Журова напомнила, что пока нет ясности, будет ли Fan ID вообще действовать на матчах РПЛ, а потому гневная реакция фанатов может оказаться преждевременной. Сама же процедура, по её мнению, отлично зарекомендовала себя на Кубке конфедераций — 2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.

А вот в Министерстве спорта заняли нейтральную позицию и пообещали провести с фанатами информационно-разъяснительную работу. Министр Олег Матыцин подчеркнул, что готов к ведению диалога со всеми заинтересованными сторонами. Вместе с тем он отметил, что главная цель введения паспортов болельщиков — повышение безопасности на стадионах.

Не наблюдается единства по поводу закона и в футбольном сообществе. Некоторые критикуют его, а другие, напротив, считают правильной идеей. Например, последовательно против высказывается экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев, который назвал введение Fan ID «антифутбольным решением». Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий признался, что до сих пор не понял, зачем это было сделано.

А вот поигравший в АПЛ бронзовый призёр Евро-2008 Динияр Билялетдинов, напротив, считает, что законопослушным гражданам легче соблюсти несложную процедуру, тогда как нарушители понесут заслуженное наказание.

«Зажёг петарду — будь готов к автозакам, сидеть четыре часа. Я считаю, это недопустимо. Есть определённый регламент, ты знаешь, на что идёшь, — потом не жалуйся. Не считаю, что получить Fan ID — какая-то проблема. Я сам лично получил его за пять минут», — подчеркнул Билялетдинов.

В свою очередь, президент РФС Александр Дюков признавался, что не хотел бы, чтобы паспорта болельщиков стали обременением для любителей футбола. По его словам, доступ на арены должен оставаться простым.