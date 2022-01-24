Матыцин высказался о протестах футбольных болельщиков из-за введения Fan ID

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал введение закона об электронном паспорте болельщика (Fan ID).

«Министерство спорта России в тесном взаимодействии с заинтересованными органами власти, Российским футбольным союзом и Российской премьер-лигой в рамках дорожной карты проводит разработку нормативно-правовой базы, необходимой для реализации положений утверждённого президентом федерального закона. В этой связи Минспорта готово к диалогу для учёта мнения всех заинтересованных сторон. Мы продолжим делать всё необходимое, чтобы эффективно проводить разъяснительную работу с объединениями болельщиков, правильно информируя их о предстоящих изменениях. Напомним, что основная цель принятого закона о введении СИБ — это обеспечение безопасности на российских стадионах, повышение привлекательности спортивных мероприятий, в том числе и для семейного посещения», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Активные болельщики ряда команд РПЛ, в частности «Спартака» и «Ростова», объявили о бойкоте матчей своих команд в связи с введением Fan ID.

Ранее Матыцин заявил, что рисков переноса Игр-2022 в Пекине нет.