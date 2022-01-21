Матыцин: рисков для переноса Игр-2022 в Пекине нет

Министр спорта Олег Матыцин выразил уверенность, что зимняя Олимпиада 2022 года в Пекине состоится в запланированные сроки.

«Игры состоятся в намеченные сроки. Уверен, никаких суперрисков для того, чтобы переносить сроки проведения, на сегодня нет», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он подчеркнул, что на организаторах Олимпиады в Пекине лежит колоссальная ответственность. Матыцин дал понять, что Россия готова оказать коллегам из КНР необходимую помощь и содействие.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что более 90% спортсменов сборной России прошли вакцинацию перед Играми-2022.