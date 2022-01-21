Матыцин: рисков для переноса Игр-2022 в Пекине нет
- AP
- © Ng Han Guan
«Игры состоятся в намеченные сроки. Уверен, никаких суперрисков для того, чтобы переносить сроки проведения, на сегодня нет», — цитирует Матыцина ТАСС.
Он подчеркнул, что на организаторах Олимпиады в Пекине лежит колоссальная ответственность. Матыцин дал понять, что Россия готова оказать коллегам из КНР необходимую помощь и содействие.
Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что более 90% спортсменов сборной России прошли вакцинацию перед Играми-2022.