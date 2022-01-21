Матыцин: более 90% спортсменов сборной прошли вакцинацию перед Играми-2022

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Министр спорта Олег Матыцин рассказал о ходе подготовки спортсменов сборной России к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине в свете сложной коронавирусной ситуации в стране.
Матыцин: более 90% спортсменов сборной прошли вакцинацию перед Играми-2022
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«На тренировочных базах для подготовки сборных команд России более 99% персонала вакцинированы. Спортсмены — более 90% вакцинированы, за исключением тех, кто имеет медицинский отвод», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он добавил, что все базы, где атлеты проходят заключительный этап подготовки перед Играми-2022, перевели в закрытый режим.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что российские конькобежцы начали в Иркутске финальную подготовку к ОИ-2022.

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