Российские конькобежцы начали в Иркутске финальную подготовку к ОИ-2022

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Сборная России по конькобежному спорту приступила к заключительному этапу подготовки к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).
Российские конькобежцы начали в Иркутске финальную подготовку к ОИ-2022
  • РИА Новости

Тренировки конькобежцев проходят с 20 по 27 января в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).

«Было принято решение последний подготовительный этап провести в Иркутске, потому что это один часовой пояс с Пекином и спортсмены смогут уже привыкнуть к этому времени», — сказал старший тренер женской сборной России Павел Абраткевич.

По словам тренера, сборная приехала в город с берегов Ангары на восемь дней. Из Иркутска команда отправится в Пекин.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований по конькобежному спорту будет разыграно 14 комплектов наград (по семь у мужчин и женщин).

В состав сборной России вошли: Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Дарья Качанова, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Ольга Фаткулина, Даниил Алдошкин, Артем Арефьев, Руслан Захаров, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, запасные — Данила Семериков и Егор Юнин.

Ранее сообщалось, что последствия коронавируса не позволяют Ольге Фаткулиной начать подготовку к Играм-2022.

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