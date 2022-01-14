Последствия коронавируса не позволяют Фаткулиной начать подготовку к Играм-2022

Призёр Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина рассказала, как она себя чувствует после коронавируса перед стартом зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Чувствую себя ужасно, так не было, даже когда я болела. Иммунитет упал, болезнь ударила по всем моим болячкам», — цитирует Фаткулину «Матч ТВ».

31-летняя спортсменка из Челябинска добавила, что сможет приступить к тренировкам на льду в рамках подготовки к старту на Олимпиаде только через несколько дней.

Фаткулина завоевала серебряную медаль Олимпиады 2014 года на дистанции 500 м.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала российских конькобежцев, которые будут претендовать на медали зимней Олимпиады.