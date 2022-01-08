Журова: Голикова и Фаткулина будут претендовать на медали Игр-2022

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Олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала российских конькобежцев, которые будут претендовать на медали зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.
Журова: Голикова и Фаткулина будут претендовать на медали Игр-2022
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«Голикова, действующая чемпионка мира, и Фаткулина — одни из основных претендентов на медали Олимпиады. Надеюсь, Фаткулина подлечится и сможет конкурировать», — цитирует ТАСС Журову.

По мнению Журовой, Голикова и Фаткулина достойно выступали на этапах Кубка мира.

Ангелина Голикова 8 января завоевала серебряную медаль на дистанции 500 м на чемпионате Европы в Херенвене (Нидерланды).

Ольга Фаткулина завоевала золотую медаль на этапе КМ в канадском Калгари.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что основной состав сборной России по конькобежному спорту пропустит чемпионат Европы в Нидерландах.

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