Основной состав сборной России по конькобежному спорту пропустит ЧЕ-2022

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В Союзе конькобежцев России (СКР) сообщили, что Павел Кулижников, Артём Арефьев, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков не примут участия в чемпионате Европы 2022 года в Херенвене (Нидерланды).
Основной состав сборной России по конькобежному спорту пропустит ЧЕ-2022
  • AP

«Основной состав мужской спринтерской команды вынужден будет пропустить чемпионат Европы в Херенвене из-за болезни. У некоторых спортсменов мужской спринтерской группы на этой неделе поднялась температура, после всероссийских соревнований в Коломне самочувствие ухудшилось, тесты на коронавирус отрицательные», — сообщает пресс-служба СКР.

По словам представителя союза, было принято решение не рисковать здоровьем спортсменов перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.

ЧЕ-2022 пройдёт с 7 по 9 января. Игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля в Китае.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала квоту в командной гонке на ОИ-2022.

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