Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала квоту в командной гонке на ОИ-2022

Сборная России по конькобежному спорту завоевала квоту в мужской командной гонке на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Российские спортсмены Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Данила Семериков финишировали четвёртыми на этапе кубка мира в канадском Калгари. Их результат составил 3:39,548.

Таким образом, мужская национальная команда завоевала квоту на Олимпиаду в Пекине за счёт выступления на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.

Ранее конькобежец Муштаков завоевал бронзу на дистанции 1000 м на этапе КМ в Калгари.