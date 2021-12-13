Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала квоту в командной гонке на ОИ-2022

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Сборная России по конькобежному спорту завоевала квоту в мужской командной гонке на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала квоту в командной гонке на ОИ-2022
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Российские спортсмены Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Данила Семериков финишировали четвёртыми на этапе кубка мира в канадском Калгари. Их результат составил 3:39,548.

Таким образом, мужская национальная команда завоевала квоту на Олимпиаду в Пекине за счёт выступления на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.

Ранее конькобежец Муштаков завоевал бронзу на дистанции 1000 м на этапе КМ в Калгари.

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