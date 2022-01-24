Экс-глава СБР Тихонов поддержал бойкот фанатов против Fan ID

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов отреагировал на решение фанатских объединений бойкотировать футбольные матчи из-за введения Fan ID.

«Когда меня спросили: «Что вы больше всего не уважаете?» — я сказал: «Америку и Англию». Затем: «Что вы больше всего ненавидите?» — «Российский и белорусский футбол». Это связано с тем, что тратятся огромные деньги, а результата нет. Болельщики правильно делают, что бойкотируют матчи. Какая система Fan ID? Давайте клеймо на лоб всем поставим! Это неправильно!» — цитирует Тихонова Metaratings.

Он отметил, что в Англии и Германии на футбол ходят очень много зрителей, но никто там не додумался до введения подобного закона.

«Каждый должен нести посильную, правильную, позитивную лепту, объединять, а не разделять», — добавил Тихонов.

О бойкоте матчей уже объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова» и ЦСКА.

Напомним, что Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через портал госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев выразил мнение, что бойкот не поможет добиться отмены закона о Fan ID.