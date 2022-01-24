Экс-глава СБР Тихонов поддержал бойкот фанатов против Fan ID

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов отреагировал на решение фанатских объединений бойкотировать футбольные матчи из-за введения Fan ID.
Экс-глава СБР Тихонов поддержал бойкот фанатов против Fan ID
  • РИА Новости

«Когда меня спросили: «Что вы больше всего не уважаете?» — я сказал: «Америку и Англию». Затем: «Что вы больше всего ненавидите?» — «Российский и белорусский футбол». Это связано с тем, что тратятся огромные деньги, а результата нет. Болельщики правильно делают, что бойкотируют матчи. Какая система Fan ID? Давайте клеймо на лоб всем поставим! Это неправильно!» — цитирует Тихонова Metaratings.

Он отметил, что в Англии и Германии на футбол ходят очень много зрителей, но никто там не додумался до введения подобного закона.

«Каждый должен нести посильную, правильную, позитивную лепту, объединять, а не разделять», — добавил Тихонов.

О бойкоте матчей уже объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова» и ЦСКА.

Напомним, что Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через портал госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев выразил мнение, что бойкот не поможет добиться отмены закона о Fan ID.

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