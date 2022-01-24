Валуев считает, что бойкот не поможет добиться отмены закона о Fan ID
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- РИА Новости
«На мой взгляд, бессмысленно добиваться отмены окончательно принятого закона, на моей памяти таких примеров не было. Закон подписан президентом, поэтому я в большом сомнении, что он будет пересмотрен, так не бывает. Конечно, у большой группы граждан, у фанатов, есть возможность влиять на ситуацию, но сейчас этот бойкот ни к чему не приведёт — он не поможет добиться отмены закона», — цитирует Валуева Sport24.
По его мнению, закон о Fan ID является в первую очередь заботой о безопасности зрителей, а не контролем над болельщиками. Он также отметил, что в других странах давно уже существует данный документ, но проблем не возникает.
«Не хотел бы делать вперёд забегающие выводы, но, на мой взгляд, всё закончится тем, что болельщики поймут важность и необратимость этого закона и станут ходить на стадионы. Конечно, если встречи с болельщиками нужны, РФС их может устроить. Возможно, эта мера поможет прийти к компромиссу и исправить ситуацию», — добавил Валуев.
О бойкоте матчей уже объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова» и ЦСКА.
Напомним, что Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.
Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через портал госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Ранее бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская заявила, что Fan ID не несёт ничего плохого для нормальных фанатов.