Смородская: ничего плохого для нормальных фанатов Fan ID не несёт

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Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская отреагировала на решение фанатских объединений бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.
Смородская: ничего плохого для нормальных фанатов Fan ID не несёт
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Ничего плохого для нормальных фанатов Fan ID не несёт. Ничего. Если фанаты собираются на стадионах поджигать кресла, то да. Тогда лучше не ходить не стадион. А если собираются болеть — то ничего плохого в паспорте болельщика нет», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Она также отметила, что паспорт болельщика даже ещё окончательно не ввели, чтобы был смысл протестовать.

«Личные данные? Они сейчас везде, просто на заборе написаны. Все их личные данные давным-давно известны. Я не понимаю этого», — добавила Смородская.

О бойкоте матчей уже объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова» и ЦСКА.

Напомним, что Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через портал госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее другой экс-президент «Локомотива», Илья Геркус, назвал логичным бойкот фанатов из-за введения Fan ID.

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