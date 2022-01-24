Геркус: бойкот фанатов из-за введения Fan ID логичен

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Бывший президент столичного «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение фанатских объединений бойкотировать футбольные матчи из-за несогласия с введением системы паспорта болельщика (Fan ID).
Геркус: бойкот фанатов из-за введения Fan ID логичен
  • РИА Новости

«Заявленный бойкот логичен, исходя из динамики развития ситуации. Закон о введении Fan ID принимали, не прислушиваясь к фанатским группам», — цитирует Геркуса РИА Новости.

По мнению Геркуса, в картине мира болельщиков это единственная допустимая реакция.

О бойкоте матчей объявили московские ЦСКА и «Спартак», а также «Ростов» и петербургский «Зенит».

Вместе с тем Минспорт намерен провести разъяснительную работу с болельщиками по Fan ID.

30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID, который вступит в силу 1 июня.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении фанатских объединений бойкотировать матчи.

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