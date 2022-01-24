Фанаты «Зенита» считают, что закон о Fan ID противоречит Конституции

В «Ландскроне», объединении болельщиков петербургского «Зенита», объяснили, почему фанаты отказались от оформления Fan ID.

По мнению фанатов, нововведения продвигаются за счёт подмены понятий о комфорте и безопасности, а также являются непрозрачными, репрессивными и избыточными. В связи с этим был проведён в том числе правовой анализ поправок к закону о Fan ID.

«По действующему сейчас законодательству болельщик может быть лишён права посещать матчи клуба, который он поддерживает, только на основании решения суда. Введённый в закон о спорте п. 1 ч. 4 ст. 20.6 позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи», — говорится в заявлении на сайте объединения.

Отмечается, что запрет фактически накладывается бессрочно, а основания для отказа в выдаче Fan ID сформулированы так, что их можно применять практически произвольно.

На сайте фанатов обращается внимание, что, согласно новой форме федерального закона, болельщика могут лишить права ходить на стадион, если это нужно для обеспечения обороноспособности и безопасности государства либо общественного порядка, если существует информация о нарушениях со стороны зрителя во время массовых спортивных мероприятий как на территории России, так и за её пределами, а также если есть информация о намерении человека совершить противоправные действия.

«При этом в законе совершенно не определено, чем должна быть подтверждена данная «опасность человека для общества», непонятно, по каким критериям можно объективно оценить степень опасности человека и доказать, что он перестал быть опасным для общества. Ещё более абсурдно выглядит отказ в выдаче паспорта болельщика в связи с тем, что имеется информация о намерении гражданина совершить правонарушение», — написано в тексте.

Болельщики также подчеркнули, что в тексте нового закона речь идёт только о намерении совершить противоправное действие, а не о подготовке к нему.

«Таким образом, мы убеждены, что положения п. 1 ч. 4 ст. 20.6 закона о спорте не отвечают вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям определённости и недвусмысленности правовой нормы, что противоречит статьям 19, 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации», — говорится в письме.

Напомним, что Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через портал госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что фанаты «Ростова» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID.