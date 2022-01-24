Фанаты «Ростова» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

Фанатские объединения «Ростова» сообщили об отказе оформления паспорта болельщика (Fan ID).

«Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», единогласно приняли решение отказаться от оформления паспорта болельщика и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён», — говорится в заявлении болельщиков, опубликованном во ВКонтакте.

По мнению фанатов, введение Fan ID не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей.

Вместе с тем Минспорт намерен провести разъяснительную работу с болельщиками по Fan ID.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID. Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу 1 июня.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы Роднина заявила, что все эти бойкоты и недовольства по поводу Fan ID преждевременны.