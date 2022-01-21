Голевой пас Овечкина, шайба Малкина и 40 сейвов Бобровского: как российские ветераны зажигают в НХЛ

В матче с «Бостоном» нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт 619-ю результативную передачу в карьере и вышел на третье место в списке лучших ассистентов НХЛ среди россиян. В свою очередь, голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 40 бросков и в 35-й раз оставил ворота в неприкосновенности, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом в противостоянии с «Оттавой».

Стабильность Овечкина

Одним из главных событий очередного игрового дня НХЛ стало противостояние двух звёздных коллективов. За последние годы болельщики привыкли видеть «Вашингтон» и «Бостон» в числе главных претендентов на Президентский кубок, но в нынешнем сезоне обоих заметно лихорадит. Первые не входят в четвёрку сильнейших на Востоке, а вторые и вовсе занимают лишь восьмую строчку и рискуют не попасть в плей-офф. Стабильность демонстрируют лишь лидеры обеих команд — Александр Овечкин и Брэд Маршан, претендующие на звание лучшего бомбардира регулярки.

Капитан «столичных» довольно блекло провёл почти трёхнедельный отрезок в период с конца декабря по начало января, но кризис остался в прошлом. В предыдущих пяти матчах он неизменно набирал результативные баллы, не стал делать исключение и во встрече с «Бостоном». Уже на пятой минуте Овечкин разогнал атаку и исполнил прострел вдоль ворот. Том Уилсон не смог замкнуть передачу, но у левого борта шайбу подхватил Евгений Кузнецов. Защитники «Брюинз» не разобрались, кто должен выдвигаться на россиянина и поплатились. Бросок в дальнюю девятку застал врасплох Линуса Ульмарка.

«Вашингтон» повёл, но развить успех не смог, потерпев шестое поражение в последних восьми встречах. «Бостон» совершил камбэк и взял верх со счётом 4:3, а Кузнецов впоследствии успел отметиться и со знаком «минус». Нападающий отчаянно пытался помешать отличиться Патрису Бержерону, но срезал шайбу в собственные ворота. От крюка его клюшки та проскользнула мимо щитков Витека Ванечека.

Помимо автогола Кузнецова, матч запомнился обилием жёстких столкновений, в результате которых сразу трое спортсменов были вынуждены покинуть площадку раньше времени. «Вашингтон» лишился защитника Ника Дженсена, а «Бостон» — Маршана и Антона Блида. О сроках возвращения на лёд пока не сообщается.

Что касается Овечкина, то он не только достиг отметки в 56 (27 + 29) очков и укрепил лидерство в бомбардирской гонке. Он вошёл в первую сотню по числу сыгранных матчей в НХЛ (1238), а также поднялся на третье место по количеству результативных передач среди российских легионеров. Александр в 619-й раз ассистировал партнёрам, что позволило ему сравняться с Сергеем Зубовым, ныне руководящим молодёжной сборной России. Обходят форварда лишь Евгений Малкин (682) и Сергей Фёдоров (696).

Третий гол Малкина и непробиваемость Бобровского

К слову, ветеран «Питтсбурга» также довольно неплохо смотрится в январе. В начале года он вернулся в строй после тяжёлой травмы и сходу принялся помогать команде. В четырёх предыдущих встречах Малкин по два раза забрасывал сам и помогал отличиться одноклубникам, после чего огорчил и «Оттаву». В итоге, россиянин был признан третьей звездой матча, уступив лишь оформившим дубли Джошу Норрису и Майку Матесону.

Малкин зажёг своё имя на табло на 12-й минуте — как никогда вовремя. К этому моменту коллективы обменялись голами, а игровым преимуществом и вовсе владели хоккеисты «Сенаторз». Но выигранное вбрасывание в зоне противника помогло «Пингвинз» вырваться вперёд. Евгений открылся на «пятаке», подкараулил ошибку вратаря и в ближнем бою оставил не у дел Антона Форсберга. Евгений мог оформить и дубль, но второе взятие ворот отменили из-за офсайда.

Как оказалось, именно гол Малкина помог «Питтсбургу» перехватить инициативу. Впоследствии его почин поддержали всё тот же Матесон, Сидни Кросби и Джейк Гюнцель, обеспечившие «Питтсбургу» уверенную победу — 6:4. Это позволило «Пингвинз» продлить беспроигрышную серию до трёх встреч, обойти «Вашингтон» и подняться на пятое место в таблице конференции. В активе соперников по 53 балла, но команда из Пенсильвании провела на две игры меньше.

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Лидирует на Востоке «Флорида», в составе которой более чем успешно выступает российский голкипер Сергей Бобровский. По числу побед в нынешнем сезоне он уступает лишь Юсе Саросу из «Нэшвилла» и Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй», а по проценту отражённых бросков располагается на девятой строчке. Тем не менее, впервые оставить ворота в неприкосновенности ему удалось лишь в середине сезона. Двукратный обладатель «Везина Трофи» совершил 40 сейвов и помог «Пантерз» сдержать грозное нападение «Ойлерз».

Уже на второй минуте Бобровский помешал Коннору Макдэвиду реализовать импровизированный буллит, а затем отразил ещё два броска в исполнении канадца. Не сумели пробить его ни один из лучших снайперов лиги Леон Драйзайтль, ни сверхактивные Йесси Пулюярви с Дарнеллом Нёрсом, по пять раз прикладывавшиеся к шайбе. В итоге, «Эдмонтон» отчаялся и пропустил шесть безответных голов, а Сергей был признан первой звездой матча. Для него этот «сухарь» стал 35-м в карьере, что позволило ему обойти Илью Брызгалова и Семёна Варламова. На данный момент он занимает третью строчку среди отечественных вратарей, уступая лишь Николаю Хабибулину (46) и Евгению Набокову (59).

«Соперник сильно начал, но наши ребята отлично защищались, блокировали броски и провели в целом отличную встречу. У нас отличная, сплочённая команда. Я люблю своих партнёров и верю в них. Нам удалось создать отличную атмосферу в раздевалке. Я говорил это много раз, но я просто очень счастлив быть частью этого коллектива», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.