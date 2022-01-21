Овечкин вышел на третье место по голевым передачам среди россиян в истории НХЛ 

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место по количеству результативных передач среди российских игроков за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (3:4) Александр отдал голевой пас соотечественнику Евгению Кузнецову. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 619 передач за карьеру в НХЛ.

По этому показателю он вышел на третье место среди россиян, догнав Сергея Зубова.

Рекордсменом является Сергей Фёдоров (696), а второе место занимает Евгений Малкин (682).

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил результат Дага Уэйта по числу матчей в НХЛ.