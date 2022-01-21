Овечкин вышел на третье место по голевым передачам среди россиян в истории НХЛ 

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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место по количеству результативных передач среди российских игроков за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин вышел на третье место по голевым передачам среди россиян в истории НХЛ 
  • AP

В матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (3:4) Александр отдал голевой пас  соотечественнику Евгению Кузнецову. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 619 передач за карьеру в НХЛ.

По этому показателю он вышел на третье место среди россиян, догнав Сергея Зубова.

Рекордсменом является Сергей Фёдоров (696), а второе место занимает Евгений Малкин (682). 

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил результат Дага Уэйта по числу матчей в НХЛ.

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