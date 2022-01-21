Передача Дадонова помогла «Вегасу» в овертайме одолеть «Монреаль» в матче НХЛ

«Вегас Голден Найтс» в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась в Парадайсе и завершилась со счётом 4:3.

В составе хозяев в основное время отличились Чандлер Стивенсон, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо, а в овертайме победную шайбу забросил Ши Теодор. У «Канадиенс» голами отметились Майкл Пеццетта, Тайлер Тоффоли и Майк Хоффман.

Российский нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов сделал одну результативную передачу.

«Вегас» прервал трёхматчевую серию поражений и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Канадиенс» находится на последней, 16-й, строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе Шаркс» проиграл «Сиэтл Кракен» в матче НХЛ, а Александр Барабанов отдал результативный пас.