«Сан-Хосе» проиграл «Сиэтлу» в матче НХЛ, Барабанов отдал результативный пас

«Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Кракен» дубль оформил Карсон Суси, а также одну шайбу забросил Калле Йернкрок. У гостей отличились Томаш Гертл и Тимо Майер.

Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» крупно обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в матче НХЛ, а голкипер Сергей Бобровский сделал 40 сейвов.