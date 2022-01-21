«Сан-Хосе» проиграл «Сиэтлу» в матче НХЛ, Барабанов отдал результативный пас

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«Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сан-Хосе» проиграл «Сиэтлу» в матче НХЛ, Барабанов отдал результативный пас
  • AP

Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Кракен» дубль оформил Карсон Суси, а также одну шайбу забросил Калле Йернкрок. У гостей отличились Томаш Гертл и Тимо Майер.

Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» крупно обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в матче НХЛ, а голкипер Сергей Бобровский сделал 40 сейвов.

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