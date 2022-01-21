«Флорида» крупно обыграла «Эдмонтон» в матче НХЛ, Бобровский сделал 40 сейвов

«Флорида Пантерз» разгромил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась в пользу гостей — 6:0.

В составе «Пантерз» дубль оформил Александр Барков, по разу отличились Картер Вераге, Энтони Дюклер, Сэм Беннетт и Оуэн Типпетт.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отстоял на ноль и отразил 40 бросков по своим воротам. Это его первая сухая игра в сезоне.

«Флорида» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» потерпел седьмое поражение подряд и находится на 13-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Малкина помогла «Питтсбург Пингвинз» победить «Оттава Сенаторз» в матче с 10 голами в НХЛ.