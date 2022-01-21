Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Оттаву» в матче с 10 голами в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» взял верх над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 6:4.

В составе хозяев дубль оформил Майк Мэтисон, а также по разу отличились Доминик Симон, Евгений Малкин, Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. У «Сенаторз» дважды забил Джош Норрис, и по одной шайбе забросили Дрейк Батерсон и Тим Штюцле.

Для «Пингвинз» эта победа стала третьей подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» находится на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Евгения Кузнецова с паса Александра Овечкина.