Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Оттаву» в матче с 10 голами в НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» взял верх над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Оттаву» в матче с 10 голами в НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 6:4.

В составе хозяев дубль оформил Майк Мэтисон, а также по разу отличились Доминик Симон, Евгений Малкин, Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. У «Сенаторз» дважды забил Джош Норрис, и по одной шайбе забросили Дрейк Батерсон и Тим Штюцле.

Для «Пингвинз» эта победа стала третьей подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» находится на 15-й строчке. 

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Евгения Кузнецова с паса Александра Овечкина.

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